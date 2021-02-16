РИАМО - 16 фев. В столице выздоровели еще 2062 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 873 898, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 1409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 762 человека», — говорится в сообщении.

В столице скончались 60 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в ближайшее время на фоне улучшения ситуации с Covid-19 в столице появится возможность проведения массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате.

При этом мэр подчеркнул, что пока пандемия Covid-19 не закончилась и некоторые ограничения сохраняются.

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Текстовая трансляция

15 ФЕВРАЛЯ

- Ветеринар рассказал, нужно ли прививать от Covid домашних питомцев:

«Вакцину для животных надо делать, поскольку животные в огромных питомниках могут перезаражаться. Препарат сделают, его начнут использовать, но небыстро, поскольку пока такой актуальности, как у вакцины для людей, наверное, нет. Дело в том, что за прошедший год уже могла возникнуть мощнейшая эпизоотия коронавируса среди домашних и недомашних животных, но ее нет», – сказал Цыпленков в эфире радио Sputnik.

- Допустимая заполняемость зрительских залов Подмосковья увеличится до 75% с 16 февраля. Меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором в период пандемии, сохраняются.

- Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий.

Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивали, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы.

- Уровень летальности от Covid в Москве может снизиться через несколько недель.

- Число людей, болеющих Covid‑19, в Москве может снизиться в 4 раза к апрелю. Ученые создали математическую модель прогноза распространения Covid‑19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 14 207 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 801 больного. В Москве - 1818.

- Тест на «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в России. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

- Врач рассказала, как избавиться от страха общественного транспорта после пандемии. Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.