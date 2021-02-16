РИАМО - 16 фев. В Москве за минувшие сутки выявили 1409 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 959 405 случаев заражения, сообщает оперштаб столицы.

Москвичам советуют оставаться дома при первых симптомах простудных заболеваний. Также следует сразу вызывать врача на дом.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации.

За сутки на территории России выявлено 13 233 новых случая коронавируса. У 9,9% пациентов, у которых выявили новые случаи инфекции, не было клинических проявлений заболевания. Также за сутки зафиксировано 459 летальных исходов, полностью выздоровели 17 627 человек.

Всего в стране выявили 4 099 323 случая Covid-19, скончались 80 979 пациентов, выздоровели 3 624 663 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ФЕВРАЛЯ

- Ветеринар рассказал, нужно ли прививать от Covid домашних питомцев:

«Вакцину для животных надо делать, поскольку животные в огромных питомниках могут перезаражаться. Препарат сделают, его начнут использовать, но небыстро, поскольку пока такой актуальности, как у вакцины для людей, наверное, нет. Дело в том, что за прошедший год уже могла возникнуть мощнейшая эпизоотия коронавируса среди домашних и недомашних животных, но ее нет», – сказал Цыпленков в эфире радио Sputnik.

- Допустимая заполняемость зрительских залов Подмосковья увеличится до 75% с 16 февраля. Меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором в период пандемии, сохраняются.

- Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий.

Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивали, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы.

- Уровень летальности от Covid в Москве может снизиться через несколько недель.

- Число людей, болеющих Covid‑19, в Москве может снизиться в 4 раза к апрелю. Ученые создали математическую модель прогноза распространения Covid‑19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 14 207 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 801 больного. В Москве - 1818.

- Тест на «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в России. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

- Врач рассказала, как избавиться от страха общественного транспорта после пандемии. Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.