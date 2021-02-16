РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска расчистили подъездные пути для проезда машин регоператора по обращению с ТКО, но пока ситуация с вывозом мусора не стабилизировалась, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В теруправление Климовска поступает большое количество объективных обращений граждан по вопросу несвоевременного вывоза мусора. В связи с сильнейшим снегопадом, прошедшим в ночь с 12 на 13 февраля, у регоператора «МСК НТ» возникли сложности с вывозом отходов, это было связано с затруднением проезда спецтехники. Территориальное управление принимает все возможные меры для стабилизации ситуации.

«Вечером 14 февраля почти по всем адресам расчистили подъездные пути и обеспечили проезд для техники. Однако региональный оператор до настоящего времени не справляется со своевременным вывозом отходов. Управляющим организациям поставили задачу оказывать максимальное содействие в погрузке отходов и выкатывании баков для максимально быстрого выхода на рабочий режим вывоза. Но эти меры не позволили стабилизировать ситуацию. Также регоператору передали информацию о необходимости увеличения количества техники или времени ее работы для стабилизации ситуации и недопущения образования навалов», - говорится в сообщении.

Территориальное управление подготовит обращение в адрес Государственного административно-технического надзора для принятия мер административного реагирования в рамках возложенных полномочий.

С 2021 года между региональным оператором «МСК НТ» и жителями МКД на территории Климовска заключены прямые договоры. Типовой договор (оферта) размещен на сайте регионального оператора.

Оставить обращение о несвоевременном вывозе отходов можно в Подольском филиале «МСК НТ» по адресу: Подольск, проспект Ленина, дом №97, телефон: 8(800)234-36-70, e-mail: mo@msk-nt.ru.