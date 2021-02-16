РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. Щелковские спасатели помогли ученику коррекционной школы №5 освободить руку, которую он просунул в батарею отопления, сообщается в Instagram-аккаунте Центра гражданской защиты Щелкова.

«Ученик коррекционной школы №5 застрял рукой в батарее центрального отопления и не мог самостоятельно выбраться. Сотрудники отряда помогли ему выбраться, рука не пострадала», - говорится в сообщении.

Спасатели призывают быть более аккуратными, а при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звонить 112.