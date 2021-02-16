РИАМО - 16 фев. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с травмированием школьницы, на девочку с крыши дома упал снег, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, днем 15 февраля 2021 года на 7-й Парковой улице 16-летняя девочка получила телесные повреждения в результате схода снега с крыши жилого дома. Несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью», - говорится в сообщении.

Измайловская межрайонная прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

По результатам проверки при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.