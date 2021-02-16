РИАМО - 16 фев. Строительные материалы загорелись в подвале офисного здания на Марксистской улице в столице, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
Сообщение о возгорании по адресу: улица Марксистская, дом 34, корпус 7, поступило в МЧС в 09:25.
«Принятыми мерами локализовано возгорание в 10:41 на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Администрация вывела людей из здания до прибытия пожарных.
Информация о пострадавших не поступала.
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