РИАМО - 16 фев. Строительные материалы загорелись в подвале офисного здания на Марксистской улице в столице, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Марксистская, дом 34, корпус 7, поступило в МЧС в 09:25.

«Принятыми мерами локализовано возгорание в 10:41 на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Администрация вывела людей из здания до прибытия пожарных.

Информация о пострадавших не поступала.