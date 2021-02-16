РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В подмосковных Люберцах разыскивают водителя автомобиля марки Mercedes-Benz, который сбил пешехода и скрылся с места аварии, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 12 февраля в 20:00 неустановленный водитель, двигаясь по внутридворовой территории по улице Гоголя поселка Томилино, в районе дома №25 наехал на пешехода, который переходила дорогу справа налево по ходу движения автомашины. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший 57-летний мужчина 13 февраля самостоятельно обратился в больницу Люберец, куда был госпитализирован с переломом ноги.

«По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, ведется розыск водителя. В совершении данного наезда подозревается автомобиль седан марки Mercedes-Benz темного цвета», - говорится в сообщении.

Если есть очевидцы данного дорожно-транспортного происшествия, их просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.