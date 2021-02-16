РИАМО - 16 фев. Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин заразился коронавирусом, он чувствует себя хорошо, сообщает «Интерфакс».

По словам директора театра Тамары Михайловой, Соломин заболел несколько дней назад.

«Юрий Мефодьевич заболел коронавирусом, он госпитализирован. Но чувствует себя пока хорошо», - говорится в сообщении.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Закончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Позже в качестве режиссера он поставил такие спектакли, как «Лес» в Болгарии, в Малом театре: «Ревизор», «Чайка», «Лес», «Коварство и любовь», «Ревизор», «Власть тьмы», «Молодость Людовика XIV».

В 1988 году он был избран худруком Государственного академического Малого театра. В 1990 году он занял пост министра культуры. В этой должности он проработал 2 года.​

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