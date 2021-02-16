РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Жители Люберец смогут задать вопросы по бюджетному строительству в городском округе заместителю главы администрации муниципалитета Эдуарду Малышеву во время онлайн-встречи во вторник, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане, во вторник проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросу бюджетного строительства в городском округе Люберцы. Начало встречи 18:30», - отметил Малышев.

Свои вопросы можно направить заранее на электронную почту: luberstroyka@bk.ru, задать по телефону: 8(495)554-41-06.

Для участия в Zoom-конференции надо пройти по ссылке. Идентификатор конференции: 839 2816 1590. Код доступа: 1234.