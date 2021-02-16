В России идет массовая вакцинация от коронавируса, причем ВОЗ рекомендует привиться даже тем, кто уже переболел. Редактор РИАМО в январе прошла первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в московской поликлинике. Спустя три недели она сделала вторую запланированную прививку. Как все прошло на этот раз, читайте в материале РИАМО.

«Ланцет» одобряет

В памятке, которую мне выдали во время первой прививки, отмечалось, что возможные индивидуальные реакции проходят в течение одного-трех дней. Так и вышло: жар и озноб был в первую ночь после прививки, больше «побочек» я не заметила.

Три недели пролетели быстро, незаметно и без приключений.

Между тем The Lancet – один из самых авторитетных медицинских журналов – 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», который используется для массовой вакцинации населения в России с 18 января. По данным издания, эффективность российской вакцины против заражения COVID-19 составляет более 90%, против среднего и тяжелого течения болезни – 100%.

Это лишь подтвердило мое мнение о том, что я на правильном пути.

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Дневник самонаблюдения

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Про онлайн-дневник самонаблюдений мне никто ничего не говорил, в памятке о нем не упоминается. А 30 января, через восемь дней после первой прививки, на электронную почту пришло письмо.

«Обращаем ваше внимание на необходимость заполнения сведений о своем самочувствии в дневник самонаблюдений в соответствии с рекомендованным графиком (на 1, 2, 3, 7, 14, 21, 22, 23, 28, 42 дни после введения первой дозы вакцины), а также при возникновении любых заболеваний, о фактах приема лекарственных средств, наступлении беременности и родов (для женщин)», – говорилось в письме.

Такие «напоминалки» приходили и потом, но мне хватило терпения заполнить только две анкеты – слишком уж много галочек. При этом варианта ответа «Никаких эффектов нет, все нормально» не было. Я внесла подробные данные о реакции организма в первый день после прививки, и мое заявление ушло в Минздрав – именно так внезапно отображается анкета.

Трудности с записью

В это время мой муж тоже решил записаться на прививку, но не сразу смог это сделать. Наплыв желающих? Это не может не радовать!

На mos.ru предлагалось дождаться открытия новых слотов для записи, записаться в другой пункт вакцинации или же пройдите вакцинацию без предварительной записи по адресам работы мобильных бригад.

Зато, когда он зашел на портал рано утром, то появилось множество слотов для записи через полторы недели.

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Странные талоны

Накануне второй прививки, 11 февраля, на мою электронную почту пришло сообщение с просьбой обратиться в поликлинику «в срок до 12.02.2021 для прохождения второго этапа вакцинации». Странно, ведь при первом визите врач записал меня как раз на 12 февраля, на конкретное время. Видимо, такое общее напоминание.

Также вызывал беспокойство тот факт, что на распечатанном ранее талоне значилась вторая прививка от коронавируса, теперь же в личном кабинете на mos.ru «висел» талон к офтальмологу. Дата, время и номер кабинета совпадали, а вот имена врачей – нет. Я уже начала беспокоиться, что вторая прививка может не состояться.

Впрочем, мои сомнения развеял звонок из поликлиники – мне напомнили о предстоящем визите, что меня обрадовало.

Самый быстрый визит в поликлинику

Вечером в пятницу, 12 февраля, я вышла из дома прямо в сугроб. Весь день мело нещадно – соцсети полнились фотографиями снежного «апокалипсиса», а МЧС объявило в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за метели.

В поликлинике меня, как и три недели назад, встретили термометрией – температура нормальная. Я натянула маску, надела бахилы и пошла знакомой дорогой на четвертый этаж, часть которого отведена для вакцинации населения от коронавируса.

На сестринском посту мне выдали для заполнения согласие и мини-анкету – нет ли симптомов ОРВИ, беременности, обострения «хроничек», других прививок, а также чрезмерной реакции на первую вакцинацию. Снова везде поставила крестики в графе «Нет».

В коридоре сидело человек двадцать, а то и больше. Почти все – старше 50 лет. Никого с прошлого раза я не заметила. Думала, что застряну надолго, но все прошло максимально быстро. В оба кабинета – на осмотр перед прививкой и вакцинацию – очереди не было вообще. И там, и там я провела по три-пять минут.

Укол, как и в первый раз, был почти безболезненный. Левое плечо чуть поныло и успокоилось. Я посидела в коридоре 10 минут вместо положенного получаса, так как ничего со мной не происходило, и ушла домой.

Кажется, это был мой самый быстрый визит в поликлинику за всю жизнь.

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Буря столетия и никаких «спецэффектов»

Вспоминая «спецэффекты» после первой прививки, я подготовилась основательно: положила около кровати плед и жаропонижающее, поставила воду – на случай, если ночью опять будет озноб и температура до 38.

Вечером я была немного «смурная» и, глядя на аномальную метель за окном, села пересматривать «Бурю столетия» – старенький сериал по одноименной книге Стивена Кинга.

Легла спать около полуночи, предчувствуя предстоящий жар, но спокойно и спала до самого утра. Температура не поднялась. Разве что немного снизился аппетит – то же самое отмечала моя коллега из «РИАМО в Подольске».

Утром оказалось, что буря столетия продолжается. На подоконнике выросли сугробы в 20 сантиметров, а кормушки для птиц занесло. Пришлось заняться раскопками, чтобы синичкам было проще пережить это природное бедствие.

Напоминание об онлайн-дневнике самонаблюдений в этот раз пришло вовремя, и я заполнила длинную анкету. Везде напротив вопросов про жалобы проставила «Нет» – даже место укола не болело.

Ни температуры, ни слабости, ни других проблем после прививки у меня не наблюдалось. Поэтому я решила не сидеть дома, а прогуляться по сказочно красивому парку.

Вечером я посмотрела онлайн-лекцию по второму высшему, почитала, повозилась с домашним питомцем – морской свинкой. Никаких «спецэффектов». Воскресенье тоже прошло очень спокойно в плане самочувствия.

Получается, вторую прививку я перенесла гораздо легче, чем первую.

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В ожидании антител

В сертификате о вакцинации от COVID-19 сказано, что даже после двух прививок нужно продолжать носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Зачем? Все просто.

Во-первых, вакцинированный человек все же может заболеть, а значит, стать заразным и опасным для других людей. Вакцина гарантированно защищает только от тяжелого течения болезни. Кроме того, антитела вырабатываются не сразу.

Во-вторых, если вакцинированный окажется рядом с заболевшим и вдохнет много вирусных частиц, то они осядут в носоглотке. Заражения, скорее всего, не будет, но он может передать инфекцию другим людям.

Медицинские маски и социальная дистанция позволяют снизить эти риски. Так что я продолжаю соблюдать меры защиты и жду, когда мой организм выработает антитела. Сколько их будет? Пока это остается главной интригой.

Всем здоровья!