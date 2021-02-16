РИАМО - 16 фев. В поселении Вороновское на территории Троицкого административного округа столицы в текущем году планируют создать новый автобусный маршрут, для этого там будет разработана соответствующая инфраструктура, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас инфраструктура маршрутов практически не обустроена: покрытие пешеходных дорожек и проезжей части изношено, а в ряде мест тротуары отсутствуют совсем. Остановочные павильоны давно не менялись и не соответствуют современным требованиям. Парковки хаотичны, что создает проблемы для дорожного движения и может спровоцировать аварии, а освещенность территории недостаточна», — сказал представитель пресс-службы департамента капремонта Москвы.

Новый автобусный маршрут пройдет через деревни Юдановка и Ворсино, село Покровское, поселок ЛМС, микрорайон Бобровка и село Вороново. Охват маршрута составляет около 15 тысяч человек. Общая протяженность участка, где появится инфраструктура для движения общественного транспорта, составляет почти 11 километров.

Ширина проезжей части пока не позволяет запустить движение автобусов. В ходе работ по созданию инфраструктуры дорожное полотно будет отремонтировано и расширено с 6 до 7,5 метра. Вдоль дороги обустроят тротуары площадью 16,4 тысячи квадратных метров. От проезжей части их отделят бордюрным камнем.

Также по линии маршрута автобусов будет установлено 25 современных остановок, где пассажиры смогут укрыться от непогоды, а еще зарядить телефон. Также по линии проектируемого маршрута будет установлено три светофора.