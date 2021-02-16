РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска разработал и изготавливает свыше 200 типоразмеров стеклопластиковых ящиков и упаковок для вооружения и военной техники, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Упаковки и ящики входят в состав комплексов, принятых на вооружение и поставляемых свыше 30 предприятиям ОПК РФ и более чем в 20 стран мира. Изделия используются в ПТРК «Корнет-Э», ПТРК «Метис», ПЗРК «Игла-С», комплексах «Искандер-Э», «Тополь», МКАУ-А, «Малахит» и многих других. Кроме того, стеклопластиковую упаковку поставляют МЧС, МВД, медицинским организациям, частным охранным структурам, геологическим предприятиям.

«Количество типоразмеров стеклопластиковых упаковок и ящиков, которые разработаны и серийно выпускаются в научно-производственном отделении материаловедения ЦНИИТОЧМАШ, который входит в госкорпорацию «Ростех», превысило 200 образцов», - говорится в сообщении.

Пластиковая упаковка обеспечивает размещение, эксплуатацию, транспортировку и хранение изделий с очень сложной конфигурацией, в том числе с минимальной площадью опорной поверхности и включающих оптико-электронные блоки и узлы.

Разработка стеклопластиковых ящиков и упаковок началась в АО «ЦНИИТОЧМАШ» в 1995 году по инициативе сотрудников института. В 1996 году ее продолжили и связали с обеспечением экспортных поставок ПТРК «Корнет-Э». В 2009 году отделение занялось технологиями пожаробезопасных упаковок. В конце 90-х упаковка была представлена примерно 10 типоразмерами, в 2000 году их количество увеличилось в 10 раз, в настоящее время превышает 200 вариантов.

Для выпуска упаковок и ящиков в ЦНИИТОЧМАШ создали мощную производственную базу, которая работает на материалах исключительно российского производства. Производственная площадь занимает 1,5 тысячи квадаратных метров, на ней установлено новейшее оборудование. На упаковочной базе используют транспортно-эксплуатационные контейнеры, созданы полевые рабочие места.

Применение отработанных в ЦНИИТОЧМАШ технических решений позволяет гарантировать высокие эксплуатационные свойства упаковок на протяжении всего срока хранения боеприпасов. Также повысить сохранность боеприпасов, сократить трудоемкость и время консервации-расконсервации.

С 2017 года объем продаж различных видов стеклопластиковых упаковок составил около 500 миллионов рублей.