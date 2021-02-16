РИАМО - 16 фев. В столице сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали работать еще на 16 маршрутах наземного транспорта, они оказывают помощь маломобильным гражданам, сообщила журналистам заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Юлия Темникова.

«С сегодняшнего дня мы расширяем услугу предоставления сервиса для маломобильных наших граждан, которая была основана и реализована в Московском метрополитене еще в 2013 году. <...> Наши сотрудники центра обеспечения мобильности граждан выходят еще на 16 дополнительных маршрутов, чтобы абсолютно бесплатно оказывать услугу сопровождения для граждан, которым это необходимо», - сказала Темникова.

Она отметила, что в мегаполисе уже функционируют четыре подобных маршрута.

По ее словам, на линии выходят низкопольные машины.

«Они оборудованы специальной звуковой техникой», - добавила Темникова.

Она пояснила, что данная техника позволяет слабовидящим гражданам слышать самую важную информацию.