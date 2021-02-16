РИАМО - 16 фев. Несколько электричек задерживаются на Курском направлении МЖД и МЦД-2 из-за вынужденной остановки состава утром на станции Столбовая, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«Из-за вынужденной остановки ранним утром электрички на станции Столбовая в пути задерживается несколько пригородных поездов Курского направления и МЦД-2», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что МЖД принимает все необходимые меры, чтобы как можно быстрее ввести движение в график.

«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», - заключил он.