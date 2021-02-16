РИАМО - 16 фев. С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции свыше 200 тысяч человек привились препаратом «Спутник V» в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.
«Кампания по вакцинации в Подмосковье продолжается. Мы наращиваем темпы, поскольку многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от Covid-19. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах», - сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Желающим сделать прививку от коронавируса при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинироваться могут жители старше 18 лет, у которых нет противопоказаний.
На прививку можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, а также в поликлинике и МФЦ.
Выбрать самый удобный прививочный пункт можно с помощью интерактивной карты. Доктор проведет осмотр и направит на вакцинацию.
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15 ФЕВРАЛЯ
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