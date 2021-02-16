РИАМО - 16 фев. С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции свыше 200 тысяч человек привились препаратом «Спутник V» в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.

«Кампания по вакцинации в Подмосковье продолжается. Мы наращиваем темпы, поскольку многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от Covid-19. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах», - сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Желающим сделать прививку от коронавируса при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинироваться могут жители старше 18 лет, у которых нет противопоказаний.

На прививку можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, а также в поликлинике и МФЦ.

Выбрать самый удобный прививочный пункт можно с помощью интерактивной карты. Доктор проведет осмотр и направит на вакцинацию.

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15 ФЕВРАЛЯ

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«Вакцину для животных надо делать, поскольку животные в огромных питомниках могут перезаражаться. Препарат сделают, его начнут использовать, но небыстро, поскольку пока такой актуальности, как у вакцины для людей, наверное, нет. Дело в том, что за прошедший год уже могла возникнуть мощнейшая эпизоотия коронавируса среди домашних и недомашних животных, но ее нет», – сказал Цыпленков в эфире радио Sputnik.

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Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивали, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы.

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