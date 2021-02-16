РИАМО - 16 фев. Девятиклассники могут подать заявление на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) до 1 марта 2021 года, заполнить форму можно на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Девятиклассники и их родители могут подать заявление на участие в итоговой аттестации в электронном виде на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru до 1 марта включительно. Услуга доступна в круглосуточном режиме с любого устройства с доступом в интернет и при наличии личного кабинета на портале», — сказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Школьники от 14 лет могут заполнить заявление самостоятельно, за остальных это могут сделать их родители или законные представители.

За две недели до экзамена участникам сообщат дату, время и адрес места проведения ГИА. Также станет известен код регистрации, который нужен для получения результатов.

«В 2021 году экзамены для девятиклассников будут проводиться в два периода: основной и дополнительный, в каждом из которых предусмотрены резервные сроки. На данный момент заявления на участие в ГИА-9 в 2021 году подали около 95 тысяч человек», — добавил Постульгин.