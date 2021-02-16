РИАМО - 16 фев. После сообщения о минировании школ 15 февраля в городском округе Люберцы из них эвакуировали более 21,5 тысячи учеников и свыше 1,7 тысячи сотрудников, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Анонимные сообщения о минировании поступили на электронную почту образовательных учреждений 15 февраля.

«Из образовательных учреждений эвакуировано 21 525 детей и 1704 работника школ», - говорится в сообщении.

Также аноним сообщил о минировании прокуратуры муниципалитета и двух железнодорожных станций.

По состоянию на 06:00 вторника кинологи обследовали 34 объекта, наличие взрывоопасных веществ на них не подтвердилось.