РИАМО - 16 фев. Пилорама загорелась в поселке Пирогово городского округа Мытищи, пожар тушили более двух часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 08:11 15 февраля от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Мытищинского МПСГ поступило сообщение о возгорании в здании пилорамы», - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных было открытое горение внутри одноэтажного, деревянного здания пилорамы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В 08:30 был объявлен рейтинг пожара 1 «БИС», в 09:25 огонь удалось локализовать, в 09:39 ликвидировали открытое горение. В 10:32 пожарные потушили возгорание полностью.

В результате данного пожара никто не пострадал.