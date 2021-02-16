РИАМО - 16 фев. Полицейские задержали мужчину, похищавшего игрушки из магазинов в Коломне и Воскресенске, ущерб превысил 160 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Вором оказался ранее судимый 26-летний уроженец ближнего зарубежья.

«Установлено, что злоумышленник заходил в магазины детских товаров, выбирал самые дорогие игрушки, с помощью магнита снимал специальные датчики, складывал товар в сумку и проносил мимо касс, не оплатив его», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Таким образом, правонарушитель совершил шесть преступлений в Воскресенске и Коломне.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого при очередной попытке вынести неоплаченный товар из торговой точки», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.