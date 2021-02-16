РИАМО - 16 фев. В столичном районе Черемушки появится новый фармацевтический комплекс, он расположится на территории промзоны и будет заниматься ветеринарно-фармацевтическим производством, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок фармацевтического комплекса. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что Мосгосстройнадзор будет контролировать соблюдение строителями противоэпидемических требований.

Открытие предприятия позволит создать около 200 новых рабочих мест. Прилегающую к комплексу территорию благоустроят: там появятся проезды, пешеходные дорожки и зоны отдыха со скамейками, высадят кустарники.

Площадь нового фармацевтического комплекса составит 3,7 тысячи квадратных метров.