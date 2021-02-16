РИАМО – 16 фев. МВД прописало новые обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра, всего насчитывается более 80 требований, сообщает ТАСС.

Больше внимания нужно будет уделять тормозной системе, рулевому управлению, фарам и фонарям, колесам, двигателю.

«МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра», - говорится в сообщении.

Требования перечислены в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

К примеру, пройти техосмотр не получится, если в автомобиле течет тормозная жидкость или нарушена герметичность трубопроводов.​