РИАМО - 16 фев. В столице на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» планируют открыть «Медиа Хаб», объединяющий на своей территории журналистов, стартаперов и блогеров, прием заявок на участие в нем начнется во вторник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект будет включать в себя мероприятия и программы по трансформации медиа, созданию контента и совместных проектов», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он уточнил, что в рамках «Медиа Хаба» блогеры, журналисты, издатели и предприниматели медиасферы будут обмениваться опытом с лидерами рынка.

Проект «Медиа Хаб» является одним из направлений работы экспериментальной площадки «Старт Хаб» на «Красном Октябре», которая начала работать в конце прошлого года.

В этом году здесь планируют провести свыше 150 самых разных мероприятий для предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов.