РИАМО - 16 фев. За два года в офисы «Мои документы» в Москве за помощью в трудоустройстве обратились свыше 1,2 миллиона горожан, сейчас такие услуги предлагают в 52 центрах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Карьерные консультанты службы занятости знакомят соискателей с актуальной ситуацией на рынке труда, подбирают вакансии, подходящие по квалификации и опыту работы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в офисах госуслуг соискателям подскажут, как разработать карьерный сценарий, который включает в себя несколько параметров: оценку навыков и личностных компетенций, профобучение и переквалификацию.

Услуги по помощи в трудоустройстве в офисах «Мои документы» доступны для горожан без привязки к месту регистрации.

Еще в офисах госуслуг москвичи могут оформить многие документы, которые нужны для сотрудничества со службой занятости. Например, справку, подтверждающую периоды, засчитываемые в страховой стаж, справку о социальных выплатах в период безработицы и другие.

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