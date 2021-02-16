РИАМО - 16 фев. Оппозиционера Алексея Навального привезли в Бабушкинский суд Москвы, в котором продолжат рассматривать уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает ТАСС.

«Навального привезли в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина» за несколько часов до начала судебного процесса. Его поместили в конвойное помещение, где он будет дожидаться начала заседания», - говорится в сообщении.

Заседание планируют начать в 10:00. С утра сотрудники полиции патрулируют территорию около суда, также работает кинолог с собакой. Рядом со зданием суда дежурят порядка 20 судебных приставов в бронежилетах.

В прошлом году Навальный в своих каналах в Telegram и Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко поддерживает изменения в российскую Конституцию. Под видео оппозиционер написал комментарий, который порочит честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны и подрывает его репутацию.

Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело по подозрению в клевете. Ему грозит штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы.