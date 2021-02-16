РИАМО - 16 фев. В Зеленограде до 2026 года собираются построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс, земельный участок выставили на открытый аукцион, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Аукцион пройдет без ограничений по составу участников — арендатором земельного участка могут стать любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. С победителем торгов город заключит договор на 5,5 лет: за это время арендатор должен будет построить объект и ввести его в эксплуатацию», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь будущего комплекса составит около 9,6 тысячи квадратных метров. На его территории расположатся оздоровительный комплекс со спортивными клубами и бассейном, а также автомобильной парковкой.

Всего в 2020 году инвесторы арендовали у Москвы 106 земельных участков для коммерческого использования и индивидуального жилищного строительства. Общая площадь участков составляет 26,37 гектара.