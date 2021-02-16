РИАМО - 16 фев. Для помощи врачам столичных поликлиник разработан новый чат-бот, который будет собирать у пациентов информацию о жалобах на самочувствие перед посещением медучреждения, новинка поможет значительно сократить время на сбор сведений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня мы запускаем нового цифрового помощника — чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приемом и загружать данные в ЕМИАС. Таким образом, врач будет тратить меньше времени на сбор жалоб и анамнеза, внесение соответствующих данных в систему и сможет уделять больше внимания осмотру пациента, назначению дополнительных исследований и лечению», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чат-бот включается в работу сразу после того, как пациент записывается на прием. После записи пациент получает СМС-сообщение со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни.

Горожанин может в свободной форме указать свои жалобы, а еще дать ответ на задаваемые чат-ботом вопросы, конкретизируя симптомы и информацию по своему состоянию. Вся данная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема.

При сборе информации цифровой помощник использует обезличенные данные из электронных карт москвичей, открытых источников и различных баз данных по медицине.

В создании данного бота участвовали и практикующие врачи, которые помогли в разработке правил для системы искусственного интеллекта и разрабатывали перечни уточняющих вопросов.

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