РИАМО - 16 фев. ВДНХ организует онлайн-экскурсию по закрытым фондам Государственного музея Востока, 18 февраля зрители смогут познакомиться с редкими артефактами из коллекции музея, многие из них будут представлены широкой публике впервые, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Путешествие в археологические фонды — это третья онлайн-экскурсия по сокровищницам музея Востока, расположенным на главной выставке страны. Ранее пользователи смогли заглянуть в реставрационные мастерские музея и понаблюдать за работой его сотрудников, а также познакомиться с экспозицией фонда музея в павильоне № 13 «Здравоохранение», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Трансляция экскурсии будет проходить в аккаунте ВДНХ в соцсети «Одноклассники» и на YouTube-канале музея Востока. Начало мероприятия запланировано на 15:00. Ведущим станет заведующий отделом истории материальной культуры и древнего искусства народов Востока, археолог, кандидат исторических наук Сергей Болелов, который расскажет больше о работе археологических фондов музея и представит самые интересные находки.

В ходе экскурсии участникам покажут такие редкие артефакты как скульптуры и погребальные сосуды из Средней Азии, датируемые IX веком до нашей эры, амфоры и керамическая посуда, которые изготовили в III–II веках до нашей эры на территории Греции и Анатолии.Также у зрителей будет возможность поближе познакомиться с барельефами из Дворца правителей Термеза.