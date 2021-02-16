РИАМО - 16 фев. Пробки на дорогах столицы в вечерний час пик могут достичь 9 баллов, на ситуацию влияют погодные условия, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На данный момент загруженность дорог города составляет 5 баллов.

«На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», - говорится в сообщении.

Сейчас движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе и Липецкой улице. Без заторов машины едут на Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова и Звенигородском шоссе.

Сложности в движении возникли на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, перед Звенигородским шоссе. При заезде на Хорошевскую эстакаду в левой полосе столкнулись три машины, проехать там можно лишь по двум рядам.