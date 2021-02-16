РИАМО – 16 фев. Переработчики мяса хотят повысить закупочные цены для ритейлеров до 15% на готовую продукцию, в том числе колбасу и сосиски, они отмечают подорожание свинины и курицы, пишет во вторник газета «Коммерсантъ».

«Крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены. И действительно, в Минсельхозе не видят оснований для этого, отмечая, наоборот, снижение стоимости мяса», - уточняется в материале.

Запросы о повышении цен стали отправлять в крупные торговые сети. Обычно производители согласовывают с ритейлерами новые цены в течение 2-3 месяцев.

Один из крупных переработчиков мясной продукции подчеркивает, что год назад 1 килограмм тушки бройлера первой категории стоил 87-92 рубля. Сейчас цены на нее варьируются от 134 до 138 рублей. Свинина на кости стоила 119 рублей за 1 килограмм, в этом году подорожала до 138 рублей.​

Минсельхоз страны на сегодняшний день не получал обращения мясопереработчиков. Также в министерстве не видят причин для роста цен. Там уточнили, что в начале текущего года было снижение цен на свинину из-за перенасыщения рынка.​