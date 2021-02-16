РИАМО - 16 фев. Прошедшей ночью температура воздуха в Московской области опускалась ниже минус 30 градусов, что делает ее самой холодной в регионе с начала года, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Фиксируемая температура на метеорологических станциях разнится. Так, на ВДНХ минимальная зафиксированная температура была минус 22,2 градуса. На областных станциях температура опускалась ниже минус 30. Так что для столицы самой холодной ночи не было, но в области об этом можно говорить», - сказала Позднякова.

Утром местами в Подмосковье температура опустилась до минус 33 градусов.

Также вечером во вторник в регионе прогнозируются порывистый ветер и метель. Температура днем будет почти на 10 градусов ниже нормы февраля.