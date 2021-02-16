РИАМО - 16 фев. Для предприятий особой экономической зоны «Технополис «Москва» разработали индивидуальную программу развития экспорта продукции, которая поможет расширить географию поставок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, порядка 25% резидентов технополиса «Москва» экспортируют свою продукцию в более чем 25 стран.

«Специализированная программа поможет предприятиям расширить географию поставок и наладить контакты с новыми потенциальными импортерами, в том числе за счет организации бизнес-миссий и коллективных экспозиций на зарубежных выставках», — добавил Ефимов.

Он отметил, что для резидентов технополиса также планируется сделать обзоры интересных зарубежных рынков с анализом особенностей определенных стран, а еще перспектив в некоторых отраслях.

В разработанную программу входят курсы специалиста внешнеэкономической деятельности. Они включают в себя шесть модулей, на которых ученикам расскажут о госрегулировании, организации экспортной стратегии, эффективном поиске партнеров, специфике документооборота и экспортном таможенном оформлении.

Москва поможет бизнесу создать и модернизировать инновационные проекты>>