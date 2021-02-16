РИАМО - 15 фев. Продукция 20 столичных производителей появится в магазинах дьюти-фри под брендом Made in Moscow, товары поступят в продажу до конца февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Торговля начнется в рамках новой программы поддержки предпринимателей, которая продлится год. Как отметила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, бренд Made in Moscow может обратить на себя внимание не только иностранных потребителей, но и потенциальных зарубежных байеров.

«Это новый вид поддержки московских экспортеров. Помимо получения грантов и субсидий, участия в бизнес-миссиях, крупнейших иностранных выставках и конференциях, столичные производители смогут представить свои товары в магазинах беспошлинной торговли», — сказала Сергунина.

На полках магазинов выставят сладости и экологичную косметику, сделанные в столице. Продукцию разместят на стендах «Сделано в Москве». Презентовать ее будут промоутеры.

«Большая часть отобранных компаний (13 из 20) относится к пищевой промышленности, четыре предприятия производят сувениры, а еще три — косметику. Правительство Москвы берет на себя все расходы по размещению их товаров в магазинах беспошлинной торговли в течение года», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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