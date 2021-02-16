РИАМО - 16 фев. В столице температура утром во вторник опустилась до минус 21,6 градуса, в Подмосковье местами похолодало до 33 градусов, это самое холодное утро с начала февраля и второе по морозу за зиму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня погодные условия будут портиться. Связано это с ныряющим атлантическим циклоном. Небо начнет хмуриться, во второй половине дня, начиная с 14-15 часов, пойдет небольшой снег, к вечеру усилится», - отметил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что вечером во вторник в регионе прогнозируется метель. Ветер ожидается порывистый. Атмосферное давление будет падать.

По его словам, в городе днем будет минус 14 градусов, в Подмосковье – от минус 11 до минус 16 градусов, что почти на 10 градусов ниже климатической нормы.