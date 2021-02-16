РИАМО - 16 фев. В районе станции метро «Китай-город», где 15 февраля обвалились строительные леса, восстановили движение личного и общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее у одного из домов рядом со станцией метро «Китай-город» обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали два человека. Одну женщину доставили в больницу. На близлежащих улицах было ограничено движение. Кроме того, временно менялись маршруты автобусов и одного электробуса.

«Восстановлено движение автобусов и электробусов в районе метро «Китай-город», - говорится в сообщении.

Видео с места обрушения строительных лесов у станции метро «Китай‑город»>>