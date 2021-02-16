РИАМО – 16 фев. Президент России Владимир Путин поручил проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России, сообщает Газета.ru.

«Срок выполнения поручения — 31 марта 2021 года», - говорится в сообщении.

Предложениями займется российское правительство и Банк России. Программы должны быть рассчитаны на период с 2021 по 2024 годы.

Также будет проработана возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя детьми и более.​

Эксперт предложил оставить программу льготной ипотеки лишь в некоторых регионах РФ>>