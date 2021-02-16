РИАМО - 16 фев. В Москве и Подмосковье во вторник пройдет небольшой снег, температура может опуститься до минус 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдет небольшой снег», - говорится в сообщении.

Максимальная температура в Москве в этот день будет колебаться от минус 15 до минус 13 градусов, а в Московской области эти показатели составят от минус 18 до минус 13 градусов.

Западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине составит 751 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 80%.