РИАМО - 15 фев. Жители Подмосковья будут выбирать территории для благоустройства через новую онлайн-платформу, сроки голосования будут едиными, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

О запуске общероссийской платформы для онлайн-голосования и планах по вовлечению населения в процесс формирования комфортной городской среды рассказали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

«По сути, это новый уникальный инструмент. Это всероссийский портал с информацией о благоустройстве во всей стране. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

После регистрации пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия.

Территории, набравшие наибольшее число голосов, попадают в адресный перечень для благоустройства на следующий год. Также голосование может проводиться по дизайн-проектам.