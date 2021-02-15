РИАМО - 15 фев. За прошлую неделю в Подмосковье обработано 4,8 тысячи сообщений от жителей на тему проблем ЖКХ, это на 6% меньше, по сравнению с позапрошлой неделей, такая тенденция наблюдается третью неделю подряд, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Заявок стало меньше в 33 городских округах Подмосковья. Топ-5 с наивысшими темпами снижения составили Звездный городок (-75%), Талдомский (-70%), Красноармейск (-62%), Ивантеевка (-47%), Дмитровский (-45%)», - говорится в сообщении.

Самым популярным вопросом остается уборка подъездов, по нему поступило 638 заявок. Таких сигналов стало меньше в 26 муниципалитетах. Наибольшее снижение продемонстрировали Ступино (минус 83%), Орехово-Зуевский (минус 67%), Королев (минус 54%). При этом из Дубны, Луховиц, Озер, Пущина и Серебряных Прудов за неделю не поступило ни одного такого обращения.

По неисправности дверей в общественных местах поступило 425 заявок. Жалоб стало меньше в 21 городском округе. Лучшими по снижению числа жалоб стали Звездный городок (минус 67%), Власиха (минус 50%), Мытищи (минус 37%). Ни одной заявки по этой теме не поступило из Богородского округа, Клина, Красноармейска, Луховиц, Озер, Павловского Посада и Сергиево-Посадского округа.

Сообщения о сломанных лифтах занимают третье место, их поступило 347. Снизилось количество поломок в городских округах: Лыткарино (минус 91%), Жуковский (минус 80%), Раменский и Реутов (по минус 63%). В Коломне, Павловском Посаде, Протвине и Пущине таких обращений не было.

Самые популярные категории проблем ЖКХ находятся у Госжилинспекции Подмосковья на особом контроле. Со второго на четвертое место тематического топа переместилась категория «Неисправное освещение подъезда/входной группы». Количество жалоб по ней снизилось на 21%. Наивысшие темпы снижения продемонстрировали Раменский округ (минус 78%), Котельники (минус 67%), Истра (минус 59%). Не жаловались на темные места общего пользования жители городских округов Богородский, Дзержинский, Егорьевск, Краснознаменск и Протвино.

Замыкает топ-5 категория «Нарушение внутренней отделки (окрасочное и штукатурное покрытие) стен, потолков подъездов». Таких жалоб пришло 197, что на 17% меньше, чем за позапрошлую неделю. Лидеры по снижению числа обращений - Орехово-Зуевский округ (минус 80%), Домодедово и Фрязино (минус 67%). Не было заявок по данному вопросу из пяти городских округов: Дзержинский, Дубна, Зарайск, Наро-Фоминский и Талдомский.

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина рассказала, что сейчас по 14 параметрам утверждаются списки подъездов, которые нуждаются в срочном ремонте. Она считает, что жалобы на разрушающиеся подъезды должны уйти из топа жилищно-коммунальных проблем Подмосковья.

Направить заявку о проблемах в сфере ЖКХ можно через портал Единой диспетчерской службы. В каждом случае индивидуально устанавливаются срок и условия выполнения работы. О результатах управляющая организация сообщает в виде фотоотчета. Если работа выполнена плохо, то заявитель вправе направить заявку на доработку.