РИАМО - 15 фев. На совещании правительства Московской области обсуждали модернизацию системы здравоохранения региона и выделили проект «Добрая комната», сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Также говорили сегодня о модернизации системы здравоохранения - это и ремонт помещений, и поставки нового оборудования. Отметили и проект «Добрая комната», который реализуют при больницах и поликлиниках Подмосковья благодаря депутатам «Единой России», - сказал Игорь Брынцалов.

При больницах и поликлиниках Московской области планируют открыть порядка 45 игровых комнат для детей, сообщила депутат Мособлдумы Линара Самединова.

В рамках проекта «Добрые комнаты» помещения укомплектовывают детской мебелью, игрушками и книгами. Сейчас таких комнат в Подмосковье 52, в 2021 году планируется открыть еще 45 таких комнат в 20 учреждениях. Они пользуются большим спросом.