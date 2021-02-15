РИАМО - 15 фев. Услугу по признанию банкротства жители Московской области могут получить в 126 многофункциональных центрах, сервис позволяет гражданам избавиться от долгов, не обращаясь в арбитражный суд, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

С сентября 2020 года по поручению президента в РФ заработала услуга по признанию гражданина банкротом во внесудебном порядке. Банкротством является процедура, в результате которой человек, не имеющий возможности платить по долгам, избавляется от них через суд или во внесудебном порядке – по заявлению в МФЦ.

«Со вступлением в силу изменений в федеральный закон «О банкротстве» жители Подмосковья могут получить услугу по признанию банкротства во внесудебном порядке в 126 офисах МФЦ. В отличие от установления банкротства через суд заявителю не нужно платить госпошлину и вознаграждение арбитражного управляющего, услуга полностью бесплатна», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он подчеркнул, что преимуществом такой услуги также является срок оказания. Признание банкротом через МФЦ занимает полгода, а через суд процедура может длиться несколько лет.

К задолженностям, которые могут подойти под процедуру банкротства, могут относиться займы и кредиты, договоры поручительства, налоги и сборы, а также другие обязательные платежи в бюджет.

Воспользоваться услугой по признанию банкротства во внесудебном порядке могут жители Подмосковья с задолженностями от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Долг определяется на дату подачи заявления в МФЦ. Если размер долга превышает 500 тысяч рублей, гражданин может воспользоваться только судебной процедурой банкротства в арбитражном суде.

Для возбуждения процедуры банкротства гражданина необходимо предъявить: заявление, которое можно заполнить в МФЦ; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий место жительства или пребывания гражданина, а также список известных кредиторов.

На процедуру банкротства отводится шесть месяцев со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Если за полгода имущественное положение гражданина не улучшится, то он будет признан банкротом, а его долги будут списаны.