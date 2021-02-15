РИАМО - 15 фев. Пожар произошел в квартире дома на улице Бестужевых, возгорание потушили, во время ликвидации пожара спасли четырех человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Бестужевых, 25, поступило в МЧС в 22:20.

«В одной из квартир на шестом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров. В 22:49 пожар локализован. Открытое горение сбито», — говорится в сообщении.

В 22:53 пожар потушили. С шестого этажа спасли четырех человек.

Сведений о пострадавших не поступало.