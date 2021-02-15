РИАМО - 15 фев. Региональные операторы установили в Подмосковье 151 783 контейнера для раздельного сбора отходов по системе «Два бака», из них 124 890 серых - для смешанного мусора, а 26 893 синих - для отходов на переработку, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«На сегодняшний день Подмосковье обеспечено контейнерами для раздельного сбора отходов на 98%, и их количество регулярно увеличивается. Это связано с тем, что все больше подмосковных жителей сортируют свои коммунальные отходы дома, и в настоящее время уже 57% населения региона вовлечены в этот важный для экологического развития области процесс», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В городских округах Балашиха, Мытищи и Одинцово установлено более тысячи синих контейнеров для сбора пластика, металла, макулатуры и стекла в каждом.

Кроме того, контейнерные площадки размещают по просьбам и с согласия местных жителей. Их мнение обязательно учитывают.

С 2019 года уже более 2,6 миллионов коммунальных отходов направлены на вторичную переработку. Объем размещения ТКО в Подмосковье планируют сократить до 7%.

Согласно результатам опроса, в 2020 году 57% жителей Московской области практикуют раздельный сбор мусора, а 41% - нет.