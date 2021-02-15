РИАМО - 15 фев. Крест с частицей Святого животворящего креста Господня и мощи святых торжественно передадут храму святого благоверного великого князя Дмитрия Донского при ОМОН ГУ Росгвардии по городу Москве 19 февраля, сообщили в храме.

«Программа «Духовное укрепление российского воинства» – это возрождение великих воинских традиций России, раньше в каждом воинском храме были свои походные ковчеги, иконы, походные алтари», - говорится в сообщении храма.

Каждый воин перед сражением молился Богу и покровителям воинства. В походных алтарях обычно находились частицы мощей святых.

Храму передадут крест с частицей Святого животворящего креста Господня и частицы святых мощей святых покровителей воинства: святого великомученика Георгия Победоносца, святого великомученика Дмитрия Солунского, святого мученика Иоанна Воина, святого праведного воина Феодора Ушакова.

Мероприятие пройдет 19 февраля 2021 года в 14:00 по адресу: улица Твардовского, владение 2, строение 1. В нем примут участие представители федерального министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы, руководства ОМОН, совета ветеранов и общественных организаций.

Святыни передадут благотворительный фонд святого мученика Вонифатия и региональная общественная организация «Московские суворовцы» в рамках программы «Духовное укрепление Российского воинства», проводимой по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.