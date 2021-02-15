РИАМО - 15 фев. Работы по монтажу эскалаторов ведутся на станции «Терехово» западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы​.

«На «Терехове» будет смонтировано шесть эскалаторов, длина каждого из которых составляет порядка 24 метров. На станции в настоящий момент ведется отделка помещений, где будет расположена тягово-понизительная подстанция, в ближайшее время планируется приступить к облицовке платформы», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На соседней станции «Кунцевская» также активно ведутся работы. Там завершается строительство основных монолитных конструкций станционного комплекса. Сейчас рабочие начали устраивать внутренние инженерные системы и отделывать служебные помещения. Скоро они приступят к монтажу эскалаторов и тягово-понизительной подстанции.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что из-за увеличения объема работ на обоих объектах увеличат число строителей.

По его словам, верхнее строение пути в двухпутном перегонном тоннеле между станциями «Кунцевская» и «Давыдково» устроили с опережением графика, уже выполнена половина работ. В перегоне между станциями ведутся работы по устройству жесткого основания и плиты перекрытия вентканала.

В архитектурном оформлении станций будут применяться современные отделочные материалы и традиционные для московского метро природные материалы.

«На «Кунцевской» полы выложат полированным гранитом светло-серого цвета, ступени, края платформы и полы пешеходного перехода облицуют термообработанным гранитом, а стены и колонны перехода – керамогранитом. На «Терехове» платформенная зона будет облицована гладкими и рельефными панелями из фибробетона, а на колоннах с помощью нанесения рисунка цифровой печатью на бетон будет создан эффект объемного рельефа, который образует силуэты человеческих фигур», - отметил Кравцов.

В западный участок Большого кольца входят следующие станции: «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская». Открытие западного участка Большого кольца от «Хорошевской» до «Кунцевской» позволит улучшить транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково с населением свыше 530 тысяч человек, а также снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской, Филевской и Таганско-Краснопресненской линий.