РИАМО - 15 фев. С 2014 года в Морозовской детской больнице работает городской центр детской гематологии и онкологии, где ежегодно более чем 400 детям и подросткам с онкологической патологией оказывается помощь, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«С момента создания центра у нас прошли лечение более 2,3 тысячи детей. Надо отметить, что в большинстве случаев болезнь удается победить», - сказал главный детский гематолог Москвы, заведующий отделением онкологии и гематологии Морозовской больницы, кандидат медицинских наук Константин Кондратчик.

Он добавил, что показатели выживаемости детей с онкологией можно сопоставить с достижениями ведущих детских клиник развитых стран, а по некоторым – и превышают их.

Кондратчик отметил, что в настоящее время в центре созданы все условия, включая современные методы лечения, которые были разработаны ведущими центрами России, Европы и Америки.

В состав центра входят отделения онкологии и гематологии, онкологии, гематологии, реанимации и интенсивной терапии для онкологических и гематологических больных.

Здесь же находится единственное в столичном здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей, где с 2018 года врачами отделения костного мозга было выполнено 109 его трансплантаций.

В терапии заболеваний применяются высокотехнологичные методы лечения, молекулярную точечную и иммунную терапии у детей проводят в рамках научного гранта. В настоящее время также ведется работа по формированию современной генетической лаборатории.