РИАМО - 15 фев. Москвы заняла 22 место среди всех городов мира в глобальном рейтинге городов будущего fDi Intelligence, составленном Financial Times, опередив Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, за последние несколько лет масштабной работы Москву преобразовали в город, комфортный для ведения бизнеса. Тут действуют разнообразные механизмы поддержки инвесторов, современная инфраструктура, прямое и оперативное взаимодействие с бизнесом.

«Это позволило несмотря на сложную экономическую ситуацию в прошлом году привлечь в город рекордный объем частных вложений - за 9 месяцев 2020 объем инвестиций в основной капитал составил 1,9 триллиона рублей, а это на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Также на данный момент на долю столицы приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России», - сказал Владимир Ефимов.

Рейтинг fDi Global Cities of the Future призван определять самые привлекательные города мира с точки зрения прямых иностранных инвесторов. В топ-25 входят самые перспективные для притока инвестиций, экономического развития и расширения бизнес-среды города.

В Москве высоких результатов удалось достигнуть благодаря благоприятной среде для ведения бизнеса, комплексной системе мер поддержки инвесторов, в том числе и иностранных, а также оперативному взаимодействию с бизнесом и наличию специальных механизмов для выгодной локализации производств и многому другому.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, система мер поддержки реального сектора экономики, функционирующая в Москве уже более пяти лет, способствует привлечению инвестиций в город. В нее входят как финансовые механизмы поддержки - займы и субсидии, так и нефинансовые - размещение производств на льготных условиях, получение специальных статусов, снижающих налоговую нагрузку и другое. Он отметил, что на каждый рубль вложенный городом в развитие, приходится не менее трех рублей частных инвестиций.

«Также мы активно заключаем с бизнесом контракты ГЧП, что позволяет им получать стабильный доход и гарантию сбыта. Причем мы не делаем разницы между российским и иностранным бизнесом. Преференции получают и иностранные компании, локализовавшие производство на территории Москвы. А благодаря современным инструментам для получения обратной связи от предпринимателей, таким как, например, онлайн-сервис «Московский инвестор», мы всегда можем вовремя отреагировать и принять необходимые меры для улучшения работы бизнеса», сказал Александр Прохоров.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, добавил, что высокий рейтинг также помогла получить Адресная инвестиционная программа. Часть ее бюджета город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве и других важных направлениях. При этом АИП стимулирует рост частных инвестиций в проекты, которые нужны городу. На финансирование программы уходит примерно пятая часть всех бюджета столицы.

Последний раз в Москва входила в топ-25 городов рейтинга fDi Global Cities of the Future в 2014 году и заняла тогда 25 место. Летом 2020 года Москва заняла 18 место в аналогичном рейтинге среди стран Европы.