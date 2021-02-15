РИАМО - 15 фев. Прокуратура Центрального административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летней жительницы города, которую обвиняют в похищении исторического документа, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Установлено, что 2 ноября 2020 года обвиняемая, находясь в помещении читального зала Федерального казенного учреждения «Российский государственный военно-исторический архив», являясь его пользователем на основании постоянного пропуска, получила архивные дела», - говорится в сообщении.

В одном из дел оказался документ — «Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П.М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф.А. Панова, датированный 3 марта 1857». Стоимость этого документа, согласно эксперту суда, составляет 50 тысяч рублей. Он имеет историческую, научную, художественную и культурную ценность.

Женщина решила похитить его. Она, нарушив порядок пользования архивными документами, изъяла вложенный лист, положив его в свой блокнот, а архивное дело вернула сотруднику учреждения.

Чтобы спокойно выйти из архива, она поместила похищенный документ, в свою туфлю, где позже его обнаружили сотрудники полиции.

Уголовное дело по данному факту направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.