РИАМО - 15 фев. Председатель совета по развитию гражданского общества при губернаторе Московской области Марина Юденич отметила, что высокий уровень качества жизни в Московской области - это закономерный результат работы команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Подмосковье ранее вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни. Также в топ-3 числятся Москва и Санкт-Петербург.

«Качество жизни - это и современные парки, и чистая вода, и уютные подъезды, все те направления повседневной жизни, которым в области уделяется огромное значение. Умение эффективно работать в режиме многозадачности - это признак профессионализма», — сказала Юденич.

Она добавила, что в 2020 году Подмосковье решило проблему с мусорными полигонами. Этапы решения этого вопроса – дегазация, рекультивация, создание современных комплексов по переработке отходов – это тоже качество жизни и огромный шаг вперед.

«Не все проблемы решены, есть еще, над чем работать, да и жизнь не стоит на месте, «подкидывая» новые вызовы, но дорогу осилит идущий, и я уверена, что в регионе все сложится хорошо», — заключила Юденич.