РИАМО - 15 фев. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья направило бесплатные компенсационные автобусы, которые начали вывозить жителей Ленинского округа от станции метро «Домодедовская» до ЖК «Пригород Лесное», «Ново-Молоково» и поселка Володарского, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Учитывая сложную дорожно-транспортную ситуацию на юге в районе МКАД, автобусы подмосковных перевозчиков не успевают своевременно вернуться к метро «Домодедовская». В связи с этим мы направили дополнительные резервные автобусы, чтобы довезти жителей Ленинского округа от метро до своих домов», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что все автобусы проследуют по обычным маршрутам. Проезд до конца дня будет бесплатный.

В случае ухудшения транспортной ситуации на других направлениях будут приняты дополнительные меры.

Ранее на юге и юго-востоке Подмосковья образовались большие транспортные заторы. Автобусы там курсируют с увеличенным интервалом.