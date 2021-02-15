РИАМО - 15 фев. Контролера ГКУ «Организатор перевозок» Марину Сигбатулину наградят за самоотверженную работу, она работает контролером более 10 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сигбатулина попыталась задержать пассажира без билета в автобусе №734 на западе столицы, но он агрессивно вытолкнул женщину из автобуса, когда двери открылись.

«Марина Сигбатулина больше 10 лет работает контролером в общественном транспорте. За это долгое время в ее адрес не поступило ни одной жалобы. Коллеги ценят ее принципиальность и настойчивость. Наш контролер не пострадала», - говорится в сообщении.

За свою самоотверженность женщина получит почетную грамоту от заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова.